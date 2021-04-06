В Постпредстве РТ в Свердловской области состоялось заседание совета татарских общественных организаци

2 апреля в Постпредстве РТ в Свердловской области состоялось заседание совета татарских общественных организаций при Постоянном представительстве РТ в Свердловской области. Темой обсуждения стал вопрос подготовки к Сабантую-2021 в городе Екатеринбурге.

В заседании принимали участие Постоянный Представитель Республики Татарстан в Свердловской области Гильфанов Хайдар Маслахетдинович, председатель Правления РОО КТСО “Татары Урала” Аскаров Ринат Адисунович, руководитель общественной организации «Ярдам» Мухаматнуров Айдар Ильдусович, председатель национально-культурной автономии татар Свердловской области Мухутдинов Артур Равильевич, председатель Свердловского областного центра татарской и башкирской культуры «Мирас» Каштанов Ринат Маратович, руководитель Общественной организации “Курултай башкир” города Екатеринбурга Тюменцева Валерия Валерьевна, председатель национально-культурной автономии татар города Екатеринбурга Яхин Владислав Фирдусович

По существу вопроса об организации проведения праздника Сабантуй-2021 в городе Екатеринбург, была определена дата проведения и намечены направления совместной работы по созданию оргкомитета.

Следующее заседание по этому же вопросу состоится 8 апреля.

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