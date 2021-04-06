В Алькино прошел фестиваль «Халкым минем-2021»

3 апреля в Центральном сельском Доме культуры села Алькино м.р. Похвистневский прошел татарский межмуниципальный творческий фестиваль «Халкым минем-2021» («Мой народ»), посвященный 170-летию Самарской губернии и 60-летию полета человека в космос.

Организатором фестиваля выступает районный Дом культуры структурное подразделение МБУ «Управление культуры муниципального района Похвистневский Самарской области». Учредителями фестиваля являются: Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области; Татарское культурно-просветительское общество «Туган тел» Похвистневского района Самарской области; Муниципальное бюджетное учреждение «Управление культуры муниципального района Похвистневский Самарской области.

Межмуниципальный творческий фестиваль «Халкым минем» направлен на развитие национального татарского творчества, выявление талантливых исполнителей, сохранение и развитие национальных традиций и обычаев. Он проводится с целью популяризации традиционной татарской национальной культуры и современного творчества посредством приобщения детей и юношества к искусству; продления социальной и общественной активности людей старшего поколения, поддержание психологической устойчивости, сохранение способности к творчеству, самореализации, интереса к жизни; утверждения традиций проведения музыкальных праздников, возвращение к истокам национального творчества; выявления самобытных народно-певческих коллективов, сольных исполнителей татарских песен, исполнителей народных инструментов для сохранения национальных традиций народов Похвистневского района и Самарской области.

В фестивале приняли участие самодеятельные коллективы, ансамбли, солисты, а также хореографические коллективы.

В рамках межмуниципального творческого фестиваля прошло торжественное открытие музейной экспозиции «Гали». На ней были представлены уникальные экспонаты, отображающие быт и традиции родного села, а также посвящённые Великой Отечественной войне.

В зале прошли красочные конкурсные выступления национальных коллективов. После подведения итогов фестиваля состоялась церемония закрытия и награждение лауреатов, дипломантов и участников фестиваля.