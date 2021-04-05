Данис Шакиров вручил национальные костюмы двум ансамблям

Сегодня, 5 апреля, в рамках деловой поездки в Уфу, руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров вручил двум ансамблям национальные костюмы, сшитые в рамках реализации государственной программы Республики Татарстан “Сохранение национальной идентичности татарского народа”.
В бизнес -центре “Вафа” костюмы были вручены самодеятельному фольклорному ансамблю “Сююмбике” местного отделения Республиканской общественной организации татарских женщин “Ак калфак” Дюртюлинского района (руководитель – Васикова Светлана Фавзиевна) и самодеятельному фольклорному ансамблю “Ак калфак” местного отделения организации “Ак калфак” деревни Корган Бижбулякского района (руководитель – Мусаева Лилия Марселевна).