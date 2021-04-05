Василь Шайхразиев встретился с активом татарских общественных организаций города Москвы

Сегодня, 5 апреля, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиев встретился с руководителями и активом татарских общественных организаций города Москвы.

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – Полномочный представитель Республики Татарстан в РФ Равиль Ахметшин рассказал о мероприятиях, проведенных в 2020 году и ознакомил присутствующих с планами на 2021 год. Среди запланированных мероприятий: Празднование Дня Победы в мае, Московский областной “Сабантуй”, “Сабантуй” в г. Домодедово Московской области, Московский общегородской праздник “Сабантуй – 2021”, Дни культуры Республики Татарстан в Москве и др.

Председатель Национального Совета поприветствовал участников собрания и рассказал об окружных заседаниях, ежегодно проводимых в Федеральных округах России, где проживают наши соотечественники. Он отметил, что в 2021 году встречи были проведены в 14 округах.

Василь Шайхразиев рассказал соотечественникам о проектах, реализуемых Всемирным конгрессом татар: работа, проводимая в рамках реализации государственных программ, проведение мероприятий, посвященных 100-летию ТАССР и 75-летию Великой Победы и др.

Также одной из главных тем обсуждения стал документ «Татары: стратегия действия», принятый на заседании Национального Совета в 2020 году. Напомним, Национальный Совет ВКТ был организован в 2017 году. Заместитель Премьер-министра РТ отметил, что в 2022 году Всемирный конгресс татар отмечает свой 30-летний юбилей.