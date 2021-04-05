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Гастрономический фестиваль «Чак-Чай» пройдет 1 мая

Гастрономический фестиваль «Чак-Чай» пройдет 1 мая

в Новости, Слайдер, Культура, Общество, Главные новости, 05.04.2021 0 2

Первый фестиваль состоялся 2018 году и собрал 3500 туристов, второй фестиваль прошел в 2019 году. Его посетили более 5000 туристов. В 2020 году пандемия коронавирусной инфекции помешала проведению фестиваля. И вот вкусный фестиваль возрождается.

По информации пресс-службы Государственного комитета РТ по туризму, в программе фестиваля много интересных мастер-классов, конкурсы, детская площадка и средневековое ристалище. Но главное событие – конкурс среди производителей чак-чака на «самый вкусный чак-чак 2021». Победитель определяется методом слепой дегустации. У каждого будет возможность отведать множество вариантов этого традиционного блюда татарской кухни и выбрать то, которое понравилось больше остальных.

А самые активные гости фестиваля смогут сами принять участие в зрительском конкурсе по приготовлению чак-чака или баурсака. Все необходимые продукты предоставляются оргкомитетом фестиваля. Победителей и призеров ждут призы и подарки!

kazved.ru

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