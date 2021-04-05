31 марта 2021 года в городе Йошкар-Ола состоялся Межрегиональный семинар-практикум по изготовлению хаситэ – старинного оригинального татарского женского украшения типа перевязи. Мероприятия было проведено для работников ДК, клубов, учителей, работающих с татарским населением.

Организаторы мероприятия – Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл, ГАУК РМЭ “Республиканский центр татарской культуры”, Общественная организация Республики Марий Эл “Ак калфак.

В данном семинаре приняли участие представители из Республики Татарстан (Кукморский , Балтачевский районы и города Казани), Республики Марий Эл, Кировской и Нижегородской области. После официального открытия, все участники приступили к вышивке, изготовлению хаситэ и калфаков. Практикум провела научный сотрудник музея Салиха Сайдашева филиала Национального музея Республики Татарстан – Эльмира Ханиева.

Затем мастерицей из Нижегородской области, руководителем вокальной студии “Арт-Септима” – Гузелией Зинетуллиной был проведен мастер-класс по изготовлению тканых половиков. Также была организована выставка работ декоративно-прикладного творчества, включающая в себя калфак, браслеты, половики, работы, вышитые гладью и тамбурной вышивкой.

Заинтересованность в рукоделии и дружеская атмосфера позволили с пользой провести время. Каждый попробовал свои силы в творчестве и получил новый опыт. В завершении семинара все участники получили сертификаты, а руководители – благодарственные письма! Затем, Рамай Юлдашев провел экскурсию по городу и организовал встречу в Республиканском центре марийской вышивки с мастерицей – Ираидой Степановой. Поистине незабываемая и историческая встреча, где участники узнали много всего о марийской вышивке из уст мастерицы и автора множества бесценных книг по марийской вышивке.