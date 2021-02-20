Представители Клуба офицеров при Полпредстве Татарстана посетили школу имени Мусы Джалиля

Московскую общеобразовательную школу № 1186 посетили заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – Полномочный представитель РТ в РФ генерал-майор Равиль Ахметшин и Герои России – Марат Алыков и Венер Мухаметгареев.

Оба Героя России – военные летчики, участники боевых действий в Афганистане. Они входят в Клуб офицеров, созданный при Полпредстве Татарстана.

Встреча в школе прошла в преддверии Дня защитника Отечества. В ней также принял участие заместитель Председателя Совета муфтиев России Рушан хазрат Аббясов, который является председателем управляющего совета учебного заведения.

Началось мероприятие с церемонии возложения цветов к памятному знаку Герою Советского Союза, поэту Мусе Джалилю, установленному во дворе школы.

До общения с учащимися директор школы Роза Шакирова показала гостям музеи – «Легенды разведки», «История школы № 1186 имени Мусы Джалиля», «Татарская культура и быт», а также «Галерею культуры мира».

Равиль Калимуллович поздравил учеников с наступающим праздником, поблагодарил за бережное отношение к памяти великого поэта Мусы Джалиля. Учащиеся школы в дни памятных дат всегда участвуют на мероприятиях, которые проводит Полпредство у памятника Джалилю в Москве, читают его стихи на двух языках – русском и татарском.

Также Равиль Ахметшин вкратце рассказал ребятам о деятельности представительства, в том числе о Клубе офицеров, именитых земляках – защитниках Отечества.

С большим интересом учащиеся слушали выступления Героев России.

Марат Алыков – заслуженный летчик-испытатель России, совершил в Афганистане 214 боевых вылета.

«Помнить имя великого Мусы Джалиля – святая обязанность всех нас. Он был настоящим героем. Подвиг – это не сиюминутное проявление человеческих качеств в какой-то обстановке. Это проявление воли, стойкости, характера длительное время. Обратитесь к биографии Мусы Джалиля – и вы поймете, что вся его сознательная жизнь – это подвиг. Желаю, чтобы вы в своей жизни руководствовались этим. Трудитесь – и вы добьётесь больших результатов!», – сказал Марат Равильевич.

«А если кто-то из вас захочет связать свое будущее с авиацией, то помните –это тоже очень серьезный труд, порой рутинный, но который окупается сторицей», – подчеркнул он.

Майор Венер Мухаметгареев был командиром вертолета МИ-24, на котором с экипажем совершил 143 боевых вылета, за что был награжден орденом Красной Звезды. Принимал участие в испытаниях вертолетов гражданского и военного назначения.

Венер Мансурович, поздравляя учащихся с наступающим праздником, отметил, что хочет поздравить не только мальчиков, но и девочек. «Защитниками Родины являются не только мужчины. В Великую Отечественную войну, в другие войны девушки тоже вставали в строй, проявляли себя героически. Защищаем Отечество все», – сказал Герой России.

«Глядя на вас, я вспоминаю свои школьные годы, – добавил он. – Мы встречались с участниками Великой Отечественной войны. Их жизненные советы нам очень помогали в жизни. Теперь уже мы пришли к вам». Венер Мухаметгареев, подчеркнув, что не все станут защитниками, пожелал ребятам обязательно найти профессию по душе.

Герои России подарили в библиотеку школы журналы и книги об авиации.

Рушан хазрат Аббясов поблагодарил Равиля Ахметшина за организацию встречи. «Спасибо, что привезли в нашу школу легендарных героев. Вы, Марат Равильевич и Венер Мансурович, являетесь примером для подрастающего поколения. Несомненно, такие встречи многое дают, ребята задумываются о своем будущем, о выборе будущей профессии».

Учащиеся школы подготовили для гостей небольшую концертную программу.

Отметим, что в Школе № 1186 ежегодно проводится Межрегиональный открытый конкурс «Мужество останется в веках» и турнир по борьбе на поясах памяти Мусы Джалиля. В этом году конкурс посвятили 115-летию со дня рождения поэта-героя. Лауреатам Полпредство Татарстана подарило книги, посвященные поэту.

Школа имя Мусы Джалиля носит с 2006 года, ее часто посещает и семья поэта, проживающая в Москве. Она открылась в 1997 году, и раньше была с этнокультурным татарским компонентом образования. К 10-летию школы 1 сентября 2007 года состоялось открытие нового здания.

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