Василь Шайхразиев ознакомился с образовательной организацией “Медресе “Биляр”

Сегодня заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Василь Шайхразиев прибыл в город Ульяновск с рабочим визитом.

Его встретили Председатель общественной организации «Ульяновская областная татарская национально-культурная автономия» Рамис Сафин, ректор Духовной профессиональной образовательной религиозной организации «Медресе Биляр» Центрального Духовного Управления Мусульман России Ильяс Тлявин и Председатель Централизованной религиозной организации «Региональное духовное управление мусульман Ульяновской области в составе Центрального духовного управления мусульман России» Ильдар Сафиуллин.

Делегация Татарстана посетила Духовную профессиональную образовательную религиозную организацию «Медресе Биляр». Также на встречу приехал первый заместитель губернатора Ульяновской области Александр Костомаров. Гости ознакомились с деятельностью учреждения.

Образовательная организация “Медресе Биляр” была создана в 2007 году. Основная цель деятельности медресе — воспитание молодежи на опыте тысячелетней истории традиционного Ислама в России, уважающих общество и государство, истинных патриотов отчизны. Знания и опыт, полученные в медресе, оставят глубокий след в нравственном воспитании личности, во многом помогут в предстоящей жизни.

Медресе рассчитано на обучение по очной форме с полным пансионом на 50 человек. Также здесь работает мечеть и детский сад. Учебный план предусматривает индивидуально-развивающее обучение, углубленное изучение основ Ислама, Шариата, арабского языка, грамматики, чтение Корана.

С целью повышения интеллектуального и общего развития студентов в медресе регулярно проводятся конкурсы чтецов Корана, ифтары, Ураза и Курбан Байрамы, летние лагеря (мужские и женские), осуществляются поездки в Древний Булгар, и т.п. Особое место в деятельности преподавателей и студентов занимает воспитательная и духовно-просветительская работа. В медресе важнейшей составной частью учебного процесса является учебная практика шакирдов в местных религиозных организациях (мечетях) Ульяновской области. Также в медресе проводятся курсы повышения квалификации имамов.