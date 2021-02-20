Жителей Пушкинского округа Московской области приглашают на Фестиваль татарской культуры.

«Приглашаем всех на татарский фестиваль «Кышкы уеннар» – «Зимние забавы», который пройдет 22 февраля в парке «Березовая роща» по адресу: город Пушкино, микрорайон Кудринка, улица Октябрьская (рядом с домом № 26). Начало праздника в 12:00 часов.», – говорится в сообщении пресс-службы администрации Пушкинского городского округа.

В программу войдут подвижные татарские национальные игры, конкурсы, викторины и концертная программа.

В парке будут открыты торговые точки по продаже национальной выпечки, плова и горячего чая.

inpushkino.ru