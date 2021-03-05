Презентация книги «Пермские татары в боях за Родину»

18 февраля 2021 г. в Пермском Доме народного творчества «Губерния» (г. Пермь, ул. Советской Армии, д. 4) ТНКА г. Перми совместно с Администрацией г. Перми и Департаментом внутренней политики Губернатора Пермского края проведена презентация историко-публицистического и научного издания «Пермские татары в боях за Родину», изданного в Москве, в конце 2020 года и посвященного 75-летию Победы над фашисткой Германией, в конце 2020 года.

Книга издана при содействии Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования в ИД «Медина» (г. Москва) с большим тиражом – 5 тыс. экземпляров.

В ней представлены сведения о подвиге и вкладе в Победу в Великой Отечественной войне более 120 достойных представителей татарского народа, в том числе около 70 представителей Пермского края, из них 6-ти Героев Советского Союза, 4-х воинов, награжденных тремя Орденами Славы, Загира Шакирова, повторившего подвиг Александра Матросова, и др.

В работе представлены материалы о 40 активных участников войны, неизвестных до сих пор широкой общественности. Имеется в книге раздел о пермских татарах – тружеников трудового фронта в тылу, работавших в промышленности и сельском хозяйстве.

Одна из глав рассказывает о наследниках героев Великой Отечественной войны, детях погибших воинов; о знатных и заслуженных деятелях Пермского края.

Последний раздел посвящен сохранению памяти, защите правды о Великой Отечественной войне, народной памяти, памятникам воинам той священной войны 1941-1945 гг.

Автор книги – Председатель Совета Татарской национально-культурной автономии г. Перми, заслуженный шахтер РФ, заслуженный работник культуры РТ, доктор технических наук, краевед-исследователь, член Союза журналистов, д.т.н., профессор Д.Г. Закиров.

В мероприятии приняли участие Депутат ГД Шубин И.Н., руководители Администрации Губернатора Пермского края, Администрации г. Перми, Администрации Ленинского района города Перми, Духовного управления мусульман РФ и представители татарской общественности города Перми и Пермского края.

В презентации принял участие и выступил представитель Всемирного конгресс татар – начальник Комитета по работе с татарскими краеведами Исполкома ВКТ, председатель РОО «Общество татарских краеведов» РТ, профессор Альберт Ахметжанович Бурханов.

А.А. Бурхановым были награждены благодарственными письмами и наградами ВКТ активные участники ТНКА г. Перми и меценаты оказавшие помощь в издании книги.

В ходе презентации книги выступили родные и близкие участников Великой Отечественной войны, представленных в книге.

На мероприятии также были подведение итогов ежегодного конкурса на «Лучшую татарскую семью города Перми – 2020». Победителям конкурса семье Закировых Р.Р. и Н.Н. вручены сертификат «Лучшей татарской семьи города перми-2020», Благодарность администрации города Перми, ценные призы и подарки.

По окончанию презентации участники мероприятия обменялись своими мнениями о книге «Пермские татары в боях за Родину» на чаепитии и высказали пожелания о необходимости продолжения работы по патриотическому воспитанию молодежи и сохранению памяти о подвигах и достижениях татарского народа.