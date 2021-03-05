В Бавлах прошел конкурс «Татар малае-2021»

В Бавлах в онлайн формате прошёл районный конкурс «Татар малае», организованный местным отделением Всемирного конгресса татар и отделом образования Бавлинского района.

В конкурсе приняли участие 13 ребят – учащиеся начальных классов школ города и сёл. Вместе с учителями и родителями они выполнили четыре задания: подготовили видео «визитки», творческого номера, выступления в образе героя сказки, а также написали эссе про выдающегося земляка.

Ознакомившись со всеми работами, жюри определило победителя. Им стал ученик 4-го класса Новочутинской школы Ильгизар Тазетдинов.

Фарида Зиярова