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В Бавлах прошел конкурс «Татар малае-2021»

В Бавлах прошел конкурс «Татар малае-2021»

в Новости, Слайдер, Культура, Общество, Главные новости, 05.03.2021 0 9

В Бавлах в онлайн формате прошёл районный конкурс «Татар малае», организованный местным отделением Всемирного конгресса татар и отделом образования Бавлинского района.

В конкурсе приняли участие 13 ребят – учащиеся начальных классов школ города и сёл. Вместе с учителями и родителями они выполнили четыре задания: подготовили видео «визитки», творческого номера, выступления в образе героя сказки, а также написали эссе про выдающегося земляка.

Ознакомившись со всеми работами, жюри определило победителя. Им стал ученик 4-го класса Новочутинской школы Ильгизар Тазетдинов.

Фарида Зиярова

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