В Пензенской области обсудили роль женщины в социально-экономическом развитии региона

3 марта 2021 года в зале Каменской районной администрации прошло пленарное заседание женского форума “Роль женщины в социально-экономическом развитии Пензенской области” в режиме видеоконференции. Открыл его Губернатор Пензенской области И.А. Белозерцев.

На заседании приняли участие представители профсоюзного актива региона, лидеры общественных организаций, руководители предприятий и учреждений Пензенской области. В числе приглашённых была и председатель Пензенской региональной общественной организации татарских женщин “Ак калфак” Эльмира Васильева.