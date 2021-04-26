Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов поздравил с Днем родного языка

Дорогие татарстанцы!

Уважаемые соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с Днём родного языка и 135-летием со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая.

Для татар всего мира его живая, образная поэзия всегда была и остаётся незыблемым нравственным ориентиром, эталоном чистоты и выразительности родного языка, одним из фундаментальных начал, на которых основывается наша национальная идентичность. Как замечательно сказал известный татарский поэт Ильдар Юзеев: «Народу ясно светишь ты в искусстве Солнцем и Луной, / Тебя, бесценный наш Тукай, чтит мир и чтит народ родной»!

Короткая, но полная одухотворяющего творческого огня жизнь поэта пронеслась по широкому небосводу истории татарского народа, великой России и огромного тюркского мира яркой, стремительной кометой, осветив собой всю нашу многовековую национальную культуру. В Тукае гармонично уживались и ранимый лирик, и бескомпромиссный публицист, и вдумчивый философ, и тонкий сатирик, и непререкаемый борец за свободу и счастье своего народа. Недаром и по сей день его гениальная поэзия даёт ответы на многие актуальные вопросы современности.

С помощью высокого художественного слова Тукай сумел донести до нас вечные духовные истины, объединяющие представителей различных национальностей и вероисповеданий, открыл для России и всего мира неисчерпаемые богатства татарского языка, тайны наших древних преданий, уникальную красоту обычаев и обрядов. Особое значение празднование его дня рождения, отмечаемого в Татарстане как День родного языка, приобретает в Год родных языков и народного единства, призванного в ещё большей мере сплотить всех нас на принципах любви к «святому языку отца и матери», взаимоуважения и сопричастности к выдающимся историческим свершениям.

Беречь и приумножать родной язык, создавать необходимые условия для его изучения и популяризации, сеять с помощью живого слова «разумное, доброе, вечное» – приоритетная задача каждого из нас, творческой интеллигенции, общества и государства. В Татарстане многое делается в этом отношении, и мы намерены и впредь следовать проторенной Тукаем и нашими выдающимися просветителями дорогой к миру и процветанию.

Дорогие друзья! Пусть День родного языка станет для всех нас праздником духовности и красоты родной речи! От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!

С праздником!

Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов

tatarstan.ru