В Центральной городской библиотеке г. Златоуста прозвучали стихи Такташа и Джалиля

20 апреля в Центральной городской библиотеке г. Златоуста состоялся поэтический фестиваль “Венок дружбы” организованный в рамках проекта – победителя 1 конкурса грантов Президента Российской Федерации 2019 года “Дом семейных традиций”.

Задача конкурса состояла в чтении стихов национальных и иностранных авторов на русском и родном языках. Приняли участие воспитанники детских садов № 7и№71,учащиеся школ № 9,№21,№35 и учительница Лариса Марчик школы №35 на немецком языке прочла Генриха Гейне. Активно приняли участие украинский центр, руководитель Галина Кремлёва, а также читала на финском языке представитель финно-угорской диаспоры, носитель финского языка Лариса Луминен.

Златоустовское отделение Конгресса татар Челябинской области и активисты Библиотечного объединения «Китап» Сектора национальной и иностранной литературы им. А.Г. Даушева были самым ярким в национальных костюмах, читали и классику и новых авторов на татарском языке Гульчачак Нуриахметова – Хади Такташа, Альфинур Хазиева – Мусу Джалиля, Зиля Кашапова – Лилию Гиматдинову, Валя Загидуллина – Расим Шафи-Рахмата.

Все участники получили сертификаты поэтического фестиваля.

Валя Загидуллина