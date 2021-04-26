Ученики школы «Яктылык» — лауреаты областного фестиваля-конкурса «На самарской волне»

Сегодня, 25 апреля 2021 года, в Самаре прошел Гала-концерт и торжественная церемония награждения лауреатов областного межнационального творческого фестиваля-конкурса «На самарской волне», посвящённого 170-летию Самарской губернии. В проекте приняли участие учащиеся школы «Яктылык» г.о.Самара — участники театра татарского танца «Йолдыз».

Организатор мероприятия – Правление Самарской областной общественной организации белорусов и выходцев из Беларуси «Русско-Белорусское Братство 2000» при активном партнёрстве НОО Самарской области и городского округа Самара, Государственного казённого учреждения Самарской области «Дом Дружбы народов» и Администрации городского округа Самара.

Участники фестиваля — творческие коллективы и солисты национальных общественных объединений Самарской области, учащиеся, преподаватели, отдельные исполнители детских музыкальных, хореографических школ; школ искусств; музыкальных, хореографических училищ, колледжей, ВУЗов; хореографических, вокальных студий; государственных и негосударственных образовательных учреждений, а также учреждений дополнительного образования.

Целью проведения фестиваля является сохранение и развитие национальных традиций, укрепления культурного взаимодействия народов, проживающих на территории как городского округа Самара, так и в Самарской области.

Концертные номера лауреатов фестиваля отражают богатое многообразию культур и национальных традиций народов Самарской области.

В проекте приняли участие учащиеся школы «Яктылык» г.о.Самара — участники театра татарского танца «Йолдыз». Ребята стали лауреатами 1 степени с двумя танцами: «Ярмәк вагы», «Күңелле гөрләвек», 2 степени — с танцами «Яулык белән бию» (3 классы), «Чума үрдәк, чума каз» (2 классы). На Гала-концерт взяли один номер — постановку балетмейстера-постановщика театра Гизатулина Рашида Анваровича «Ярмәк вагы».

Благодаря стараниям талантливого руководителя Алии Минахсяновны Суриной, трудолюбию юных артистов и поддержке родителей, коллектив театра танца всегда на высоте! Поздравляем всех с заслуженными наградами и желаем дальнейших творческих побед!

samtatnews.ru