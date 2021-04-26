ВИДЕО: В Казани провели необычную экскурсию на самокатах

Литературно-театральное путешествие на самокатах по улочкам города, где когда-то любили гулять Габдулла Тукай и Габдулла Кариев. Татарский поэт и татарский актёр, режиссёр – они оба открыли новую страницу в истории татарской культуры.

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