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ВИДЕО: В Казани провели необычную экскурсию на самокатах

в Новости, Слайдер, Главные новости, Видеозаписи, 26.04.2021 0 3

Литературно-театральное путешествие на самокатах по улочкам города, где когда-то любили гулять Габдулла Тукай и Габдулла Кариев. Татарский поэт и татарский актёр, режиссёр – они оба открыли новую страницу в истории татарской культуры.

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