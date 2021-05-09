Президент Республики Татарстан возложил цветы к Вечному огню в Парке Победы

Президент Татарстана Рустам Минниханов утром 9 мая посетил казанский Парк Победы. Здесь руководитель республики принял участие в торжественной церемонии возложения венков и цветов к Вечному огню у подножия Мемориала Славы.

Вместе с Президентом республики дань уважения погибшим защитникам Родины пришли выразить Премьер-министр РТ Алексей Песошин, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, мэр Казани Ильсур Метшин, Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев, а также ветераны и участники молодежных патриотических организаций.

«Вы — наследники победы, поздравляю вас с праздником Победы», — обратился к молодежи Рустам Минниханов. В ответ они поприветствовали его троекратным «Ура!».

Перед возложением венков участники мероприятия выразили скорбь о павших во время войны бойцах, выстояв традиционную минуту молчания. Затем прозвучали гимны России и Татарстана, а почетный караул вместе с гостями мемориала возложили цветы и венки к Вечному огню.

По окончании официальной церемонии делегация прошла вглубь парка, в том числе — к памятнику матерям и вдовам погибших воинов. Затем Президент РТ отправился на площадь Тысячелетия, где стартует парад войск Казанского гарнизона по случаю Дня Победы.

tatar-inform.ru