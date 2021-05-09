Дорогие ветераны войны и труженики тыла!

От имени национально-культурной автономии татар города Димитровграда и от себя лично поздравляю Вас с Днем Великой Победы – 9 мая.

День Победы – это праздник воинской славы, доблести и мужества, стойкости и патриотизма нашего народа.

Дорогие ветераны! В наших сердцах никогда не иссякнут искренние слова благодарности в дань ваших подвигов. Мы склоняем голову перед нашими героями, которые сквозь пепел и руины смогли воссоздать наше былое могущество.

От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, счастливой и долгой жизни, мирного неба над головой.

С праздником! С Днём Великой Победы!