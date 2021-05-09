tatruen
Главная / Новости / С праздником! С Днём Великой Победы!
С праздником! С Днём Великой Победы!

С праздником! С Днём Великой Победы!

в Новости, Слайдер, Культура, 75 лет Великой Победе, 09.05.2021 0 3

Дорогие ветераны войны и труженики тыла!

От имени национально-культурной автономии татар города Димитровграда и от себя лично поздравляю Вас с Днем Великой Победы – 9 мая.

 День Победы – это праздник воинской славы, доблести и мужества, стойкости и патриотизма нашего народа.

Дорогие ветераны! В наших сердцах никогда не иссякнут искренние слова благодарности в дань ваших подвигов. Мы склоняем голову перед нашими героями, которые сквозь пепел и руины смогли воссоздать наше былое могущество.

От всего сердца желаю  вам крепкого здоровья, счастливой и долгой жизни, мирного неба над головой.

С праздником! С Днём Великой Победы!

С уважением,  председатель национально-культурной автономии татар

г. Димитровграда Фанис Заббаров

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.