Президент Республики Татарстан встретился с представителями татарских общественных организаций Пермского края

Сегодня, 14 мая, Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с представителями татарских общественных организаций. На встрече также присутствовал Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Модератором встречи выступил заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев. Он поприветствовал участников встречи и выразил надежду, что сегодняшние мероприятия укрепят сложенные веками дружественные отношения наших регионов и выведут на новый уровень межнациональную политику края.

В ходе встречи с докладом выступил Председатель Региональной национально-культурной автономии татар Пермского края Халиль Фарвазетдинов. Он рассказал о деятельности автономии, а также отметил, что организация на протяжении многих лет активно сотрудничает со Всемирным конгрессом татар и Федеральной национально-культурной автономией татар.

Заместитель председателя Региональной национально-культурной автономии татар Пермского края, председатель общественной организации татар г. Лысьва Пермского края Замира Мухаева рассказала о деятельности по сохранению родного языка в Пермском крае. Замира Мухаева подчеркнула, что целью повышения квалификации педагогов выстроены связи с образовательными учреждениями Республики Татарстан и Институтом развития образования РТ.

Председатель Региональной общественной организации татарской молодежи Пермского края “Чак-чак” Рустам Галимов также ознакомил присутствующих с проектами, реализуемыми организацией. “Мы сотрудничаем с татарскими молодежными организациями со всей России, в том числе со Всемирным форумом татарской молодежи и Молодежным центром “Идель”, – отметил Рустам Галимов.

В ходе встречи Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вручил государственные награды РФ и Пермского края.

Государственная награда РФ – Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени была вручена Фавзие Сунгатовне Пак, Ведомственной награды Министерства образования – «Почетный работник общего образования» была удостоена Мусина Лилия Ильсуровна. Благодарственными письмами губернатора Пермского края были награждены Ахатов Морис Мейнихатович, Галимуллина Эльмира Гильмановна, Зайнуллин Марат Мутагарович, Мухаева Замиря Ахнабовна, Мухамедшин Мансур Альфатович, Уразов Эльмарт Шайхиевич, Хуснуярова Зинаида Сабитовна, Шагаипов Назим Нагимович.

Присутствующих поприветствовал Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и вручил государственные награды Республики Татарстан. Медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» был награжден заместитель председателя Региональной национально-культурной автономии татар Пермского края, председатель “Культурного центра татар и башкир Бардымского района” Назин Салим Назипович.

Благодарность Президента Республики Татарстан Алапанову Халилю Газбулловичу, Фарвазетдинову Халилю Хамисовичу, Гимрановой Альфире Заентиновне и Гильфанову Хайдару Маслахетдиновичу.