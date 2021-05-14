Расширяя горизонты…

5 мая 2021 года в Алматы состоялся рабочий визит руководителя представительства Россотрудничества в Республике Казахстан Алексея Коропченко в Центр довузовской подготовки KAZAN EDUCATION, где были проведены ряд запланированных встреч.

Алексей Анатольевич познакомился с лучшими десятиклассниками алматинских школ, занимающихся в центре уже третий год, имеющие отличные результаты в олимпиадном движении и определившиеся в выборе будущих профессий. Они рассказали руководителю Россотрудничества в РК о своих планах на будущее, к каким вершинам они стремятся.

Следующая встреча была с учителями KAZAN EDUCATION. Это лучшие преподаватели Алматы, отобранные по конкурсу для преподавания в центре. Они рассказали Алексею Коропченко об особенностях и проблемах в преподавании своих предметов в связи с существенным расхождением в школьных программах Казахстана и России. Алексей Анатольевич собрал все мнения и выразил готовность отработки заданных вопросов.

В завершение была проведена встреча с родителями и выпускниками школ города Алматы, кто собирается в этом году поступать учиться в Россию. В связи пандемией, рассадка была проведена с соблюдением карантинных мер. Алексей Коропченко рассказал о правилах и порядке поступления в вузы России через программу Россотрудничества, а также ответил на многочисленные вопросы.

В 2021 году из KAZAN EDUCATION в российские вузы готовятся поступать 130 детей, в том числе 83 слушателя центра. Сегодня в KAZAN EDUCATION получают дополнительное образование более 300 школьников Алматы с 8 по 11 классы.