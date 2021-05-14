ВИДЕО: Татарский ансамбль: “Для татар Азербайджана огромная честь быть участниками фестиваля Хары-бюльбюль в Шуше”

Татарский ансамбль “Йолдыз” от Общественного объединения “Татарстан” в Азербайджане выступил на международном фестивале “Хары-бюльбюль” в освобожденном городе Шуша.

По инициативе Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева 12-13 мая в прекрасном Джыдыр Дюзю культурной столицы нашей страны Шуши был вновь организован музыкальный фестиваль “Харыбюльбюль”.

В первый день фестиваля, организованного Фондом Гейдара Алиева, под названием “Мультикультурализм в азербайджанской музыке” было представлено музыкальное творчество различных народов, проживающих в нашей стране. Музыкальные группы и исполнители разных народов, проживающих в различных регионах нашей страны, своими выступлениями доводили до зрителей идею о том, что Азербайджан является единой Родиной каждого, независимо от нации и религии, и каждый гражданин готов бороться за эту землю.

Среди выступивших на фестивале – Татарский ансамбль “Йолдыз” от Общественного объединения “Татарстан”, в исполнении которого прозвучала татарская народная песня “Алмагачлары” (“Яблони”).

Участники фольклорного ансамбля поделились с порталом inCity.az впечатлениями от поездки в город Шуша и выступления на фестивале.

Абас Миняшев, председатель Общественного объединения “Татарстан”, руководитель ансамбля “Йолдыз”:



“По приглашению министерства культуры Азербайджана мы приняли участие в Музыкальном фестивале ”Харыбюльбюль” в городе Шуша.

На фестивале присутствовали Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Вице-президент Мехрибан Алиева и их дочери. Здесь звучали песни и мугамы, посвященные городу Шуша. Также были представлены песни и танцы народов, проживающих на территории Азербайджана. Достойно выступил и наш ансамбль “Йолдыз”, исполнивший песню “Алмагачлары”.

Конечно, нас всех поразила необыкновенная красота природы, окружающей город Шуша.

Но, к сожалению, проезжая через Физулинский район Азербайджана, мы обратили внимание на печальное состояние этого района, так как то и дело попадались следы недавний боевых действий в ходе 44-дневной войны 2020 года. Невольно подумалось, что армяне проживали на этой земле 29 лет, однако ими не была создана развитая инфраструктура, кругом были видны одноэтажные дома без крыш и дверей”.

Рауза Алиева, участница ансамбля “Йолдыз”:



“Спасибо большое всем организаторам за возможность участвовать в таком историческом событии для всего народа Азербайджана.

Это счастье и большая честь находиться в культурном и историческом центре первыми, после 29 лет оккупации. Невозможно передать те ощущения, которые испытываешь, находясь там, в разрушенном городе, но таком родном и красивом. Спасибо Богу, что я в своем почтенном возрасте смогла увидеть Шушу.

И все это стало возможным благодаря нашему Президенту Господину Ильхаму Алиеву и нашим доблестным воинам. Аллах рехмет елесин всем нашим шехидам!

Отдельное спасибо организаторам фестиваля и сопровождающим. Спасибо за тяжелый и благородный труд, который вы сотворили. Солдатам, которые день и ночь охраняют наши земли, Аллах онлары горусун!

Всех с праздником Рамазан!

Спасибо что мы живем в такой многонациональной республике как Азербайджан. Карабах – это Азербайджан!”

Зейтуна Гафиулова, участница ансамбля “Йолдыз”:

“Хочу сказать огромное спасибо заместителю председателя Общественного объединения «Татарстан» Эмину Рамазанову за предоставленную возможность принять участие в таком знаменательном событии, как Международный музыкальный фестиваль “Харыбюльбюль” в древнем историческом азербайджанском городе Шуша.

Испытала огромную радость и счастье, ступив на землю древнего города Шуша после 29 лет разлуки. И все это благодаря нашему Президенту Господину Ильхаму Гейдаровичу Алиеву и нашей Доблестной Армии!

Отдельная благодарность организаторам фестиваля и сопровождающим за проделанную работу”.

Султания Валеева, участница ансамбля “Йолдыз”:

“Поездка на Международный фестиваль “Харыбюльбюль” в город Шуша нас очень впечатлил. На протяжении всего пути мы пребывали в волнительном ожидании, что впервые за столько лет сможем снова побывать на такой дорогой и родной для всех нас земле.

Мы выехали из Баку совместно с другими участниками из разных фольклорных ансамблей – представителями различных национальностей, которые проживают в Азербайджане. Проезжали очень красивые места. Оказывается, насколько живописны наши земли, которые были оккупированы на протяжении 30 лет!

У всех участников была одна цель – побывать на священной земле и выступить на международном фестивале “Харыбюльбюль” в городе Шуша, ведь Шуша для всех граждан Азербайджана святая и любимая! И недавно по поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Шуша была объявлена культурной столицей Азербайджана.

В городе Шуша нас очень тепло встретили. Все было готово для выступления. 12 мая начался грандиозный фестиваль. Для этого проекта было задействовано много ресурсов, в том числе следует отметить и работу специалистов, к примеру, портных, гримеров, костюмеров и стилистов. У всех участников были уникальные национальные костюмы, ведь каждый представлял свой фольклорный ансамбль. Но самое главное, что нас всех объединяло единство, поскольку все мы приехали выступить под нашим флагом Азербайджана!

Фестиваль проходил под открытом небом в окружении живописных гор. После окончания мероприятия мы все вместе отправились на фотосессию, чтобы сделать памятные фотографии в этом удивительном месте. Все были в восторге. Невозможно передать наши эмоции. Огромное спасибо всем организаторам”.

Таджиба Бабаева, участница ансамбля “Йолдыз”:

“Для меня было неожиданной новостью, когда мне позвонил руководитель нашего ансамбля “Йолдыз” и уведомил о том, что я занесена в список участников международного фестиваля “Харыбюльбюль”, который пройдет в культурной столице Азербайджана – городе Шуша.

Около месяца длились наши репетиции, мы раз за разом прогоняли и оттачивали наши номера, выступая перед командой оргкомитета и экспертов, которые каждый раз давали нам ценные советы касательно нашего выступления. Организаторы очень тщательно готовились к проведению фестиваля, поэтому было важно не только правильно записать звук и подобрать фон, но и сшить костюмы, соответствующие национальному стилю. Каждый раз, приходя на репетиции, мы были сильно мотивированы тем, что сможем побывать в Шуше, где впервые за столько лет пройдет такой грандиозный фестиваль. Очень рады, что наш коллектив был сразу одобрен.

Еще раз подчеркну, что очень много усилий приложили организаторы данного проекта, среди них те, кто всегда были с нами на связи – Лала ханум, Хаджар ханум, Самира ханум, Фарид муаллим и многие другие. Конечно, работа была проделана колоссальная ввиду того, что собралось очень много фольклорных коллективов со всего Азербайджана. Огромное спасибо организаторам, всем им большой поклон за их труд и терпение! Работа организаторов – эта неоценимый труд. Большое спасибо!

Можно много говорить о нашей поездке Шушу, но я хотела бы отметить, мы все ехали как одна дружная семья. Помню, что в первую же ночь нам было трудно заснуть, но не потому что не могли спать, а потому там был очень чистый воздух, которого как глоток воды не хватало нам всем столько лет… Поэтому хотелось надышаться этим воздухом, этой свободой! С приближением времени выступления становилось очень волнительно, так как эта большая ответственность выступать на таком фестивале. Но, то удовольствие, ту душевную радость, которую лично я получила, мне сложно передать.

Я очень горда, что Президентом нашей республики является такой человек как господин Ильхам Алиев, который сделал все, для того чтобы такой великий праздник вновь вернулся в наш город Шуша”.

Сабина Кулахметова, участница ансамбля “Йолдыз”:

“Мы исполняли наш национальный танец под песню “Алмагачлары”. Концерт проходил на живописной горе Джыдыр Дюзю. Все было очень хорошо организовано со стороны Фонда Гейдара Алиева. Для нас были специально сшиты татарские национальные костюмы.

Особой гордостью для меня было выступить перед Президентом Ильхамом Алиевым и первой леди Мехрибан Алиевой. После концерта нам также удалось пообщаться с послом Азербайджана в России Поладом Бюльбюль-оглы, который высоко оценил наше выступление.

Природа, горы, зелень, реки и озера, маковые поля. Всю эту неповторимую красоту мы видели по дороге в город Шуша. С Джыдыр Дюзю как на ладони видно Ханкенди. Невероятную красоту города Шуша можно сравнить с горными пейзажами Швейцарии. Словами не передать – это нужно видеть!

Но, к сожалению, на пути нам встречалось и много разрушенных домов, которые не были реставрированы в течение 29 лет и заросли травой и деревьями. Очень радует, что в Шуше уже ведутся восстановительные работы.

Вечная память нашим героям, отдавшим свои жизни за возвращение наших земель! Среди татар Азербайджана также много участников войны, внесших неоценимый вклад в достижение Победы. Мой брат, например, тоже воевал в Шуше. А я как медсестра оказывала помощь раненым солдатам на территории Агджабеди”.

Представляем вашему вниманию выступление татарского ансамбля “Йолдыз”.