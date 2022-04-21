Президент РТ рассказал о грядущем 1100-летии принятия Ислама Волжской Булгарией

В Москве Президент Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов стал гостем студии ТНВ и дал интервью автору медиапроекта «Tatarstan Today. Открытый миру» Дине Газалиевой.

Визит Президента Татарстана был приурочен к 22-летию с момента основания филиала ТНВ в федеральной столице.

Президент РТ в расширенном интервью рассказал о том, насколько повышается важность грядущего юбилея – 1100-летия принятия Ислама Волжской Булгарией. По мнению Рустама Минниханова, предстоящая дата — еще одна важная возможность эту взаимную дружбу укрепить. О том, что Татарстан и дальше будет активно развивать свои внешние связи, причем не только с исламским миром, о перспективах развития в Республике религиозного туризма и личном отношении Президента к традициям татарстанцев всех вероисповеданий.

Детально в новом весеннем выпуске «Tatarstan Today.Открытый миру» с Диной Газалиевой» 23 апреля в 19:00 и 25 апреля в 21:00 на «ТНВ».

Газета “Республика Татарстан”