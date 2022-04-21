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В деревне Янтык Тюменской области прошёл ифтар

В деревне Янтык Тюменской области прошёл ифтар

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Религия, Соотечественники, 21.04.2022 0 1

18 апреля по приглашению имама-хатыба мечети деревни Янтык Тюменского района Тюменской области Даниля хазрата Низямова глава тюменских мусульман муфтий Зиннат хзарат Садыков и директор исламского просветительского центра ДУМ ТО Искандар хазрат Юсупов посетили ифтар, организованный активистами местной мусульманской религиозной организации.

Гости выступили перед собравшимися, рассказав о достоинствах месяца Рамадан, важности увеличения поклонений и благодеяний в этом месяце.

Даниль хазрат вместе с прихожанами мечети поблагодарил гостей за их визит, пожелав им сил в служении исламской религии.

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