В Казани пройдет гала-концерт и подведение итогов акции «Мин татарча сөйләшәм!»

26 апреля 2022 года в 16:00 в Казани состоится гала-концерт и подведение итогов акции «Мин татарча сөйләшәм!» («Я говорю по-татарски!»).

В этом году акция, которая сформировалась как гражданская инициатива со стороны татарской молодежи, пройдет в 17-ый раз.

Акция «Мин татарча сөйләшәм!» 2022 года состоит из нескольких мероприятий: квест-игра «Kazan Quest», вручение антипремии «Тяжело с татарским», конкурс молодых татарских поэтов, конкурс живой музыки и фестиваль «Мин татарча сөйләшәм!» в Набережных Челнах.

«Kazan Quest»

22 апреля в рамках акции «Мин татарча сөйләшәм!» на улицах Казани пройдет игра «Kazan Quest». «Kazan Quest» — это обновленный формат квест-игры «Татар-Дозор», которая проводилась активистами Всемирного форума татарской молодежи с 2009 года. В игре принимают участие ученики 7-11 классов казанских школ – всего 20 команда из 19 школ и команда телеканала «Шаян ТВ».

Игра организована в формате квеста: команды будут ходить по заданным организаторами точкам и разгадывать задания. По следованию маршрута квеста участники также будут проверять исполнение Закона о двуязычии Республики Татарстана.

Антипремия «Тяжело с татарским»

На протяжении 11 лет организаторами акции «Мин татарча сөйләшәм!» составляется рейтинг и антирейтинг государственных организаций, оказывающих услуги населению и предоставляющих или не предоставляющих информацию на двух государственных языках Республики Тататрстан — татарском и русском.

В этом году в комиссию по исполнению Конституции Республики Татарстан, согласно которой у нас в Республике два государственных языка — татарский и русский, вошли общественники и городские активисты, журналисты и языковеды. На основании составленного ими антирейтинга, 26 апреля будут оглашены очередные обладатели антипремии «Тяжело с татарским».

Также организаторами акции будут вручены благодарственные письма тем организациям, которые используют в своей деятельности татарский язык.

Гала-концерт

Концерт акции традиционно состоится 26 апреля (вторник), в день рождения Габдуллы Тукая. В этот день, в 16:00 на площади перед Камаловским театром прозвучит концертная программа, которая традиционно будет посвящена живой татарской музыке и молодым независимым исполнителям. На сцене в этот день выступят группы Gauga, ОММАЖ, noor, URTIC, TatCultLab, участники детской музыкальной лаборатории TatKidLab, Shanu, Ике яр, Мингазов и другие. Специальные гости концерта — режиссер Байбулат Батулла и музыкант Ислам Валеев. За музыкальную составляющую акции традиционно отвечает лейбл Yummy Music.

Кроме того, в рамках акции прошел конкурс живой музыки, по итогам которого на одной сцене с известными музыкантами выступят победители народного голосования.

Молодые музыканты представят на сцене акции «Мин татарча сөйләшәм!» свои номера, подготовленные под кураторством татарской рок-группы Gauga, исполнителями татарского синтипопа — электронного трио ОММАЖ и чувашской этно-джаз группы Shanu. Музыканты исполнят номера собственного сочинения либо альтернативное исполнение татарской классики. В течении недели до гала-концерта победители конкурса будут работать со своими кураторами над созданием аранжировок и репетировать. Имена победителей станут известны 20 апреля.

Впервые на сцене «Мин татарча сөйләшәм!» — поэзия молодых авторов

Впервые сцена акции «Мин татарча сөйләшәм!» в этом году будет предоставлена не только молодым талантливым музыкантам, но и поэтам. Для этого организаторами акции был объявлен поэтический конкурс среди молодых татарских авторов. Имена победителей будут озвучены 26 апреля. Победители смогут продекламировать свои стихи во время гала-концерта акции «Мин татарча сөйләшәм!».

Ведущими гала-концерта станут известный татарский исполнитель Ильгиз Шайхразиев и блогер Лейла Лерон.

«Мин татарча сөйләшәм!» в Набережных Челнах

23 апреля второй год подряд в татарском театре Набережных Челнов состоится фестиваль «Мин татарча сөйләшәм!». С 16.00 до 20.00 здесь пройдут различные мероприятия — языковая лаборатория, спецплощадка для подростков и детская зона в коворкинге, выставка qot, маркет и танцевальная лаборатория в экспозиционной зоне, показ татарского кино и караоке в малом зале и уличные экскурсии в Театральном парке.

Все это будет объединено единой темой, где организаторы вместе с посетителями попробуют изучить татарский язык через различные практики.

Организаторы акции «Мин татарча сөйләшәм!» («Я говорю по-татарски!») — Всемирный форум татарской молодежи и URBANTATAR при поддержке Министерства культуры РТ, Министерства образования и науки РТ, Исполнительного комитета Казани и Исполкома Всемирного Конгресса татар.

mincult.tatarstan.ru