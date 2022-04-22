В Екатеринбурге прошел творческий вечер, приуроченный ко дню рождения великого татарского поэта Г. Тукая

20 апреля в Центре культуры «Орджоникидзевский» состоялась творческая программа, приуроченная ко дню рождения великого татарского поэта Г. Тукая.

В мероприятии участвовали народный коллектив ансамбль татарской и башкирской культуры «Йолдыз», Народный коллектив фольклорно-хореографический ансамбль «Яндар Памаш», Народный хор ветеранов «Ландыш».

На сцене прозвучали стихи и песни Г.Тукая на татарском и русском языках.

Юсупов Р.Р. выступил с приветственным словом и вручил Благодарственные письма Постоянного представительства Республики Татарстан МБУК «Центр культуры «Орджоникидзевский», директору Борисов Сергей Владимирович и старшей группе Народного коллектива «Ансамбль татарской и башкирской культуры «Йолдыз» (руководитель Альбитова Фаузия Шамсиевна).

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