Василь Шайхразиев встретится с соотечественниками в Ульяновске

22 апреля 2022 года во Дворце Спорта «Волга-Спорт-Арена» состоится ежегодное религиозно-общественное мероприятие благотворительный ужин «Областной Ифтар – 2022», организованный Региональным духовным управлением мусульман Ульяновской области, Ульяновской общественной организацией татарских бизнесменов «Сембер», мусульманским бизнес-сообществом при поддержке Губернатора Ульяновской области А.Ю. Русских.

На мероприятии ожидается участие Губернатора Ульяновской области Алексея Русских, заместителя премьер-министра Республики Татарстан, Председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева, делегаций из различных регионов России.

Примечательно, что проведение «Областного Ифтара» в этом году имеет ещё одно немаловажное значение – мероприятие проводится в рамках празднования 1100-летия добровольного принятия ислама Волжской Булгарией.