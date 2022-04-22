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Наиля Фатехова награждена орденом «Аль-Фахр» II степени

Наиля Фатехова награждена орденом «Аль-Фахр» II степени

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Соотечественники, 22.04.2022 0 7

Торжественная встреча по случаю юбилея Заслуженной артистки России, Народной артистки Татарстана Наили Фатеховой прошла в Татарском культурном центре Москвы.

Наилю Асгатьевну пришли поздравить официальные представители Духовного управления мусульман РФ, Полномочного представительства РТ в РФ, руководство Автономии татар Москвы, коллеги, родные и друзья.

Все они говорили об огромном вкладе юбиляра в сохранение и приумножение татарской культуры и духовных ценностей ислама, исторически являющихся неотъемлемыми элементами самосознания народа.
От имени главы Совета муфтиев России и ДУМ РФ Муфтия Шейха Равиля Гайнутдина муфтий Московской области Рушан Аббясов наградил Наилю Фатехову орденом «Аль-Фахр» II степени.

Коллеги в своих выступлениях указывали на многоранность таланта Наили-ханум, которая выступает в разных песенных жанрах.
Ей удалось поднять на высокий профессиональный уровень исполнение духовных мусульманских песнопений -мунаджатов и салаватов, создав Ансамбль духовной музыки «Медина». Коллектив выступает на разных концертных площадках по всему миру, несет благую весть самой широкой аудитории.

Автономия Татар Москвы

 

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