В Магнитогорском Доме Дружбы рассказали о татарском орнаменте

Во вторник, 19 апреля, в отделе татарской культуры собрались женщины-мастерицы на мастер-класс по пошиву очень нужной в хозяйстве вещицы – игольницы. Занятие по технике «пэчворк» проводила Раиса Медведева, руководитель клуба любителей лоскутного шитья «Формула уюта» Дома дружбы народов.

Отдел татарской культуры ДДН совместно с Раисой Медведевой загодя продумывали план и технологию пошива этой миниатюрной вещицы (игольницы), а Раисе необходимо было сделать все расчеты и заготовки на швейной машинке.

Несмотря на начало садовой кампании, желающих нашлось предостаточно, все внимательно выслушали инструкцию и работа закипела. В процессе потребовались аккуратность, глазомер и навыки в шитье, чему все женщины были обучены с детства, так как приходилось многие вещи штопать и пошивать самим.

Шелковистая ткань для игольницы в виде книжечки была выбрана с растительным узором в традиции татарского народного орнамента. За работой время пролетело незаметно и практически все участницы отлично справились. Дома можно будет украсить свои маленькие шедевры бусинами и бисером. А готовые игольницы они вольны либо оставить себе, либо подарить самым близким и дорогим людям. Кроме того, теперь есть повод для общения с внучками и внуками – можно научить их как сшить красивую и функциональную домашнюю вещицу.

Постичь азы этого лоскутного творчества и научится делать свой дом уютным и создавать шедевры помогут в клубе любителей лоскутного шитья «Формула уюта» Дома дружбы народов. Через историю лоскутного шитья можно лучше понять развитие народных текстильных традиций.

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