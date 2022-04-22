Состоялось заседание молодёжного исполкома Татарской национально-культурной автономии Пензенской области

20 апреля 2022 года состоялось очередное заседание молодёжного исполкома РОО “ТНКА Пензенской области”.
На заседании присутствовали: председатель РОО «ТНКА Пензенской области» – Ж.З. Туктаров, заместители председателя- В.Ф. Мухамеджанова и Г.Х. Самочкина , член исполкома, учитель татарского языка и литературы Д.Р. Янгуразова
Активистами автономии были рассмотрены актуальные темы и вопросы, которые предстоит реализовать в ближайшее время:
-Подготовка и проведение акции «Мин татарча сөләшәм» («Я разговариваю по-татарски»);
-Подготовка ряда мероприятий, посвящённых дню Победы – 9 мая;
-Участие молодежного исполкома в торжественном открытии мемориальной доски в честь нашего земляка Тенишева Эдхяма Рахимовича, выдающегося ученого с мировым именем;
-Проведение онлайн-челленджа стихотворений Габдуллы Тукая в современной стилизации;
Исполком молодежи наметил грандиозные планы и интереснейшие мероприятия, весна обещает быть продуктивной для Татарской автономии.