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В Челябинской области завершился фестиваль тюркских народов “Уралым”

В Челябинской области завершился фестиваль тюркских народов “Уралым”

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 22.04.2022 0 7

В этом году фестиваль проходил в селе Долгодеревенское 16 и 17 апреля и собрал 130 участников из 26 территорий Челябинской области.

Гран-при фестиваля удостоен народный коллектив татаро-башкирский ансамбль “Нур” г.Челябинск. В числе лауреатов ансамбль народного танца “Айгуль”, вокальный ансамбль “Тулпар” г.Троицк, народный вокальный ансамбль “Ляйсан” с.Арасланово Нязепетровского района, Вероника Давыдова из села Варны.

Поздравляем всех лауреатов и призеров фестиваля “Уралым”! Желаем вам дальнейших творческих успехов, ярких выступлений и благодарных зрителей!

Конгресс татар Челябинской области

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