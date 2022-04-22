В Челябинской области завершился фестиваль тюркских народов “Уралым”

В этом году фестиваль проходил в селе Долгодеревенское 16 и 17 апреля и собрал 130 участников из 26 территорий Челябинской области.

Гран-при фестиваля удостоен народный коллектив татаро-башкирский ансамбль “Нур” г.Челябинск. В числе лауреатов ансамбль народного танца “Айгуль”, вокальный ансамбль “Тулпар” г.Троицк, народный вокальный ансамбль “Ляйсан” с.Арасланово Нязепетровского района, Вероника Давыдова из села Варны.

Поздравляем всех лауреатов и призеров фестиваля “Уралым”! Желаем вам дальнейших творческих успехов, ярких выступлений и благодарных зрителей!

Конгресс татар Челябинской области