В Санкт-Петербурге состоится традиционный вечер татарской поэзии, посвящённый 136-летию великого татарского поэта Габдуллы Тукая

В этом году исполняется 136 лет со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая (1886-1913). Тукай – не просто великий поэт, а символ истории и судьбы всего татарского народа. В истории татарской культуры имя Тукая занимает особое место, сопоставимо со значением Пушкина для русской культуры.

В связи с этим событием в Санкт-Петербурге и Ленинградской области пройдут традиционные ежегодные апрельские «Тукаевские чтения». В день рождения поэта, 26 апреля 2022 года, в центре Санкт-Петербурга, в сквере Тукая состоится традиционный вечер татарской поэзии, посвящённый к Дню родного языка и 136-летию великого татарского поэта Габдуллы Тукая.

Мероприятие проводится Постоянным представительством Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области совместно с татарской общественностью города. На «Тукаевские чтения» приглашаются представители Администрации Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургского Дома национальностей, татарских национально-культурных объединений, поэты и творческие деятели.

В программе мероприятия: выступления официальных лиц, представителей общественности, возложение цветов к памятнику Тукая, чтение стихов поэта. Традиционно представители региональных общественных национально-культурных объединений будут возлагать корзины с цветами от имени своих общественных организаций.

Татары высоко почитают Габдуллу Тукая. В нашем народе многое напоминает о великом татарском поэте. Он прочно вписан в культурную канву Северной Столицы. Несмотря на тяжелую болезнь, весной 1912 года Тукай решается на длительное путешествие по маршруту Уфа – Петербург. В Санкт-Петербург Тукай приехал в 20 числах апреля 1912 года по приглашению татарской общины и с целью подлечиться. Он остановился по адресу: Казанская улица, дом 5. В столице России он встречается с редактором газеты «Нур» А. Баязитовым, с другими представителями татарской общины. Говорят, великое видится на расстоянии. Многие состоятельные татары столицы не сумели в те годы в хрупком молодом болезненном человеке увидеть будущею немеркнущую славу татарского народа. Нужного внимания, оперативной и своевременной помощи, в которой нуждался поэт, он не получил. При нашем холодном влажном ветреном климате поэту стало еще хуже. Прожив в Петербурге всего 13 дней, 6 (19) мая Тукай покинул столицу и вернулся в Казань.

По решению руководства Санкт-Петербурга и Республики Татарстан в целях увековечения памяти Габдуллы Тукая в Санкт-Петербурге в районе бывшей татарской слободы установлен памятник поэту (ныне, сквер Тукая, на Зверинской улице), который был открыт 25 июня 2006 г. Скульпторы памятника – Ахнаф Зиякаев и Ян Нейман, архитектор Станислав Павлович. В 2007 году установлена мемориальная доска на здании дома 5, Казанской ул., где кратковременно останавливался поэт во время своего путешествия в столицу.

Ежегодно в день рождения поэта у памятника Габдулле Тукаю собираются представители татарской общественности, возлагают цветы, вспоминают эпизоды из жизни поэта, читают его стихи.

Приглашаем всех желающих принять участие в вечере татарской поэзии. Начало мероприятия в 12 часов.

tatspb.tatarstan.ru