ВИДЕО: Историческое значение Соборной мечети в Казани

В России за прошедшие века, действительно, сформировалась уникальная мультикультурная и поликонфессиональная цивилизация, которая объединила традиции запада и востока. В этом плане, один из самых ярких регионов, несомненно, Татарстан. В этом году мы отмечаем 1100 -летие со дня принятия Ислама Волжской Булгарией, которую считают северной Меккой исламского мира. И это праздник не регионального значения. Это если хотите тренд будущего цивилизационного выбора для отвергнутой Европой России.

Одним из самых знаковых событий грядущего события станет закладка первого камня на месте строительства в Казани Соборной мечети. Место под будущую грандиозную застройку уже определено. Соборная мечеть расположится на правом берегу Казанки. На месте развлекательного парка Кырлай, где сегодня уже идет разбор конструкций. Какой должна быть главная мечеть Татарстана и как духовный храм изменит панораму правобережья Казанки?