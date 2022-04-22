Татарстанское кино едет в Тюменскую область

С 22 апреля по 15 мая в Тюмени, Тобольске и населенных пунктах Тюменской области пройдут Дни татарстанского кино.

Жителям Тюменской области представят три полнометражных фильма – «Исәнмесез» (реж. И.Ягафаров), «Әпипә» (реж. И.Рахимбай) и «Сөмбел» (реж. Р. Фазлиев, Р. Маликов).

Показы фильмов в Тюмени состоятся 22 апреля в 16:30 в средней школе №52 микрорайона Казарово (ул. Хамита Ярми, 13) и 23 апреля в 11:00 в кинотеатре «Премьер». В Тобольске 24 апреля в 12:00 зрителей будут ждать в Доме Культуры «Синтез». С 24 апреля по 15 мая показы татарстанских фильмов пройдут в пятнадцати населенных пунктах Тюменской области.

По официальным данным, в Тюменской области, Ханты-Мансийске, Тюмени и на Ямале проживает 350-360 тысяч татар, из них более 60 тысяч – сибирские татары. Дни татарстанского кино для них – возможность встретиться, сблизиться, услышать родной язык.

Организаторами выступили Министерство культуры республики Татарстан, ГБУК РТ «Татаркино», Представительство Всемирного конгресса татар в Тюменской области, Благотворительный фонд «Баракат» (Благо), МАУК Центр татарской культуры города Тюмень, МАОУ СОШ 52 г. Тюмень, ТОМТОО «Яшь буын», Татледи клуб и ТООО «Ак калфак».

Дни татарстанского кино проходят в рамках мероприятий, посвященных празднованию Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов.