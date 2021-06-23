tatruen
Главная / Новости / Президент Татарстана посетил в Стамбуле обновленный сквер им. Габдуллы Тукая
Президент Татарстана посетил в Стамбуле обновленный сквер им. Габдуллы Тукая

Президент Татарстана посетил в Стамбуле обновленный сквер им. Габдуллы Тукая

в Новости, Слайдер, Соотечественники, 23.06.2021 0 4

Делегация Татарстана во главе с Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым посетила в Стамбуле сквер им. Габдуллы Тукая, который сдали после реконструкции.

Парк был открыт в мае 2011 года в рамках торжественных мероприятий, посвященных 125-летию со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Памятник установили годом позже. Автор монумента – известный казанский художник-скульптор Асия Миннуллина. Габдулла Тукай изображен сидящим на скамье с чернильным пером в руках.

В 2018 году мэрией Стамбула началась реализация проекта по прокладке новой трамвайной линии вдоль залива Золотой рог, проходящей в том числе через территорию парка им. Г.Тукая. В рамках реконструкции памятник бережно переустановили, а парк благоустроили.

president.tatarstan.ru

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.