Президент Татарстана посетил в Стамбуле обновленный сквер им. Габдуллы Тукая

Делегация Татарстана во главе с Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым посетила в Стамбуле сквер им. Габдуллы Тукая, который сдали после реконструкции.

Парк был открыт в мае 2011 года в рамках торжественных мероприятий, посвященных 125-летию со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Памятник установили годом позже. Автор монумента – известный казанский художник-скульптор Асия Миннуллина. Габдулла Тукай изображен сидящим на скамье с чернильным пером в руках.

В 2018 году мэрией Стамбула началась реализация проекта по прокладке новой трамвайной линии вдоль залива Золотой рог, проходящей в том числе через территорию парка им. Г.Тукая. В рамках реконструкции памятник бережно переустановили, а парк благоустроили.

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