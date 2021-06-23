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В рамках нацпроекта в Татарстане окажут поддержку лучшим муниципальным учреждениям культуры

В рамках нацпроекта в Татарстане окажут поддержку лучшим муниципальным учреждениям культуры

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 23.06.2021 0 4

На нацпроект «Культура» в республике направят 319 миллионов рублей.

В рамках национального проекта «Культура» в Татарстане окажут поддержку лучшим муниципальным учреждениям культуры. В республике на нацпроект направят 319 миллионов рублей.

– В рамках нацпроекта реализуются 3 региональных проекта, а именно «Культурная среда», на мероприятия которого запланировано направить 286 миллионов рублей, «Творческие люди» — 28,1 миллиона рублей, «Цифровая культура» — 4,8 миллиона рублей, – отметил замминистра культуры республики Дамир Натфуллин.

В рамках регионального проекта «Культурная среда» запланировано строительство двух центров культурного развития в Елабуге и Зеленодольске, трех сельских домов культуры в Мензелинском и Кукморском муниципальных районах, а также начат капремонт двух школ искусств в Казани.

Также в рамках этого нацпроекта окажут государственную поддержку лучшим муниципальным учреждениям культуры и лучшим работникам учреждений.

– Любительские коллективы получат от государства гранты, – подчеркнул Дамир Натфуллин.

kazanfirst.ru

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