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В студии ГТРК “Татарстан” поговорили на тему проведения татарского народного праздника Сабантуя

В студии ГТРК “Татарстан” поговорили на тему проведения татарского народного праздника Сабантуя

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 23.06.2021 0 6

С февраля 2018 года реализуется телепроект «Время местных советов», освещающий тему деятельности местного самоуправления в Республике Татарстан. В очередном выпуске телевизионной программы, посвященной теме проведения татарского народного праздника Сабантуя, принял участие руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров.

Как известно, в Год родных языков и народного единства в республике проходят многочисленные мероприятия по сохранению языкового и культурного многообразия. Данис Шакиров рассказал о наиболее значимых реализуемых проектах как на республиканском, так и на межрегиональном уровнях.

В ближайшее время предстоит проведение XI Всероссийского сельского Сабантуя в Муслюмовском районе. Об особенностях празднества поделился глава Муслюмовского района РТ Рамиль Муллин.

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