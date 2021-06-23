В студии ГТРК “Татарстан” поговорили на тему проведения татарского народного праздника Сабантуя

С февраля 2018 года реализуется телепроект «Время местных советов», освещающий тему деятельности местного самоуправления в Республике Татарстан. В очередном выпуске телевизионной программы, посвященной теме проведения татарского народного праздника Сабантуя, принял участие руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров.

Как известно, в Год родных языков и народного единства в республике проходят многочисленные мероприятия по сохранению языкового и культурного многообразия. Данис Шакиров рассказал о наиболее значимых реализуемых проектах как на республиканском, так и на межрегиональном уровнях.

В ближайшее время предстоит проведение XI Всероссийского сельского Сабантуя в Муслюмовском районе. Об особенностях празднества поделился глава Муслюмовского района РТ Рамиль Муллин.