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В День памяти и скорби Татарская автономия Пензенской области присоединилась к возложению цветов

В День памяти и скорби Татарская автономия Пензенской области присоединилась к возложению цветов

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 23.06.2021 0 1

В 2021 году исполняется 80 лет со дня начала одной из самых кровопролитных войн в истории. В четыре часа утра фашистская Германия напала на Советский Союз, так началась Великая Отечественная война. Во всех регионах России и странах бывшего Советского союза проходят памятные мероприятия и акции “Минута молчания”, «Свеча памяти». Люди приходят к воинским мемориалам, зажигают огни и выкладывают из горящих свеч слова и целые полотна цветов. Война не имеет национальности – она одна на всех!

Актив РОО “Татарская национально-культурная автономия Пензенской области” во главе с председателем Туктаровым Ж. З. присоединились к
эстафете памяти возложением цветов к Монументу воинской и трудовой Славы
в память о защитниках Отечества, погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков.
Ни один город страны не остался в стороне, в каждом – вспоминали своих ушедших героев.

В 2021 году исполняется 80 лет со дня начала одной из самых кровопролитных войн в истории.

Татарская автономия Пензенской области 

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