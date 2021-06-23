Завтра в Казани стартует чемпионат мира по борьбе на поясах Корэш

С 24 по 27 июня в Республике Татарстан состоится чемпионат мира среди мужчин и первенство мира среди юношей по поясной борьбе корэш. Около 200 спортсменов из более чем 25 стран будут бороться за звание чемпиона мира в 11 весовых категориях у мужчин и 9 категориях у юношей.

Победитель абсолютной весовой категории среди мужчин получит главный приз соревнований – автомобиль.

Предварительные поединки соревнований пройдут 26 июня в 11:00 в спорткомплексе «Саба Арена» Сабинского муниципального района. Торжественные мероприятия и финалы среди мужчин состоятся в этот же день 26 июня в 20:00 на традиционной открытой площадке села Мингер Республики Татарстан.

Для справки: Корэш — это вид единоборства на кушаках (поясах), в котором перед борцом стоит цель положить соперника на спину с применением какого-либо из разрешенных приемов. Поединки с применением поясов или полотенец считались традиционными среди татарских, башкирских и чувашских народов.

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