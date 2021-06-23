«Радио Татарстана» создало радио-спектакль для детей и взрослых «Мин әтине өйрәтәм»

Легко и в игровой форме изучить татарский язык. «Радио Татарстана» представило новый проект — радио-спектакль для детей и взрослых — «Мин әтине өйрәтәм» («Я учу папу»). Юмористическая передача — спектакль с шутками, сатирическими миниатюрами в исполнении артистов театра, кино, эстрады. Среди них – как и легендарные мэтры – Халим Залялов, Дания Нуруллина, так и молодые артисты.

Проект реализуется при поддержке Комиссии при Президенте Республики Татарстан по вопросам сохранения и развития татарского языка.

Идея проекта принадлежит шеф-редактору литературно-драматических программ радио ГТРК «Татарстан» Насиму Акмалу. Разработку и запуск приурочили к году родных языков.

Задача проекта – на примере героев спектакля показать важность сохранения родного языка. Создатели уже получают положительные отзывы со всего Татарстана.

Радио спектакль «Мин этине ойрэтэм» будет состоять из 24 серий. Прослушать их можно на сайте ГТРК «Татарстан», через приложение радиостанции «Татарстан Авазы» и по указанной ссылке: https://disk.yandex.ru/d/sBK1kPll3CXDAQ?w=1.

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