В ближайшую субботу на территории экстрим-парка «Урам» пройдёт молодёжный фестиваль «Яна Сабантуй».

«Да, безусловно, какие-то элементы традиционного формата сохранятся, но помимо них на нашем молодежном фестивале “Яңа Сабантуй” будет работать несколько зон: основная сцена, конкурсы уличных культур, танцевальный перфоманс, фудкорт, площадка для отдыха и пикника, а также детская площадка.

Хедлайнерами фестиваля станут популярные и молодёжные татарские исполнители: «АИГЕЛ», «УСАЛ», «K-Ru», Ilgiz и группа «Gauga», рассказали организаторы молодежного Сабантуя.

Желающие смогут принять участие в конкурсах уличных культур по езде на BMX, самокате и скейтборде.

Также студенты Казанского государственного института культуры покажут танцевальный перфоманс – концептуальную и хореографическую версию сказки «Су Анасы».

Среди других развлечений зрителей ждут экстремальное караоке, конкурс по поеданию эчпочмаков, народные игры и DJ-сеты. Будет работать детская зона “Шаян-ТВ”. Здесь каждый сможет найти для себя что-нибудь интересное.

Всех приглашаем посетить совершенно иной формат традиционного праздника. “Давайте в субботу, 26 июня, вместе окунемся в эту радостную атмосферу”, – призывают орагнизаторы необычного Сабантуя.

idel-tat.ru