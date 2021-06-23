В свет вышла книга о селе Никитино Саракташского района Оренбургской области. Над проектом «Рәдүт – Никитино: Люди. События. Факты», занявшем 2 года, работали 11 авторов.

Книга написана на основе архивных документов и состоит из 6 частей. В ней приведены материалы ревизских сказок 1816, 1836, 1850 гг., описана служба никитинцев в ОКВ (Оренбургском казачьем войске), приведен список участников Великой Отечественной войны. Стоит отметить, что в ходе проекта восстановлено 80 новых имен и фамилий фронтовиков, опубликованы фотографии старых надмогильных плит, с которых сделан перевод эпитафий с арабской графики и сделан анализ на основе метрических книг, ревизских сказок и других письменных источников. В книге подробно описан быт села в XX веке, много текстов о достойных и известных людях села. В последней части помещены рассказы и стихи сельчан.

Данный труд интересен тем, что в нем собраны тексты как на татарском, так на и русском языках. Книга предназначена для широкого круга читателей.

В июне 2021 г. книга издана в областной типографии «Южный Урал» в количестве 360 штук, формат книги А4, 556 страниц.

Презентация книги состоится 2 июля 2021 года в здании сельского клуба с. Никитино в 15.00 час (13.00 мск).