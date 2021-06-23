Данис Шакиров встретился с представителями Пензенской и Саратовской области

Сегодня, 23 июня, Руководитель Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Данис Шакиров встретился с представителями Пензенской и Саратовской области.

На совещании присутствовали Заместитель руководителя Исполкома

Всемирного конгресса татар – начальник комитета по работе с татарскими общественными объединениями регионов Российской Федерации Марс Тукаев, Глава Духовного управления мусульман Поволжья, муфтий Саратовской области Мукаддас хазрат Бибарсов, председатель Духовного управления мусульман Пензенской области Ислам хазрат Дашкин и генеральный директор пензенского областного культурно-просветительского центра имени Х. Тенишевой Рашит Куряев.

На встрече обсудили ряд важных вопросов, касающихся науки и образования, а также проведения мероприятий, посвященных 1100-летию со дня принятия Ислама Волжской Булгарией.

Председатель Духовного управления мусульман Пензенской области Ислам хазрат Дашкин отметил, что в селе Старая Елюзань уже 5 лет работает школа, где организовано семейное обучение. Деятельность данной организации направлена на изучение татарского, арабского и английского языка. На данный момент ведутся переговоры о создании такой же школы в городе Пенза. Данис Шакиров отметил, что Всемирный конгресс татар готов оказать поддержку в вопросе кадров, снабжения учебными пособиями и др.

Кроме того, стороны обсудили проведение научно-практических конференций в Пензенской области. Одну из них планируется посвятить истории старейшего населённого пункта Пензенской области, памятника цивилизации Золотой Орды – села Наровчат.

Также на встрече обсудили создание “Клуба татарских бизнесменов” в городе Пенза. Данная организация уже существует в городе Саратов и Мордовии.