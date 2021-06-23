В День памяти и скорби сотрудники Полпредства Татарстана возложили в Москве цветы к памятнику Герою Советского Союза Мусе Джалилю.

Ровно 80 лет назад, рано утром войска гитлеровской Германии вероломно напали на Советский Союз. Фашисты планировали быстро уничтожить главные силы советских войск. Однако их замысел был сорван: Красная Армия оказала ожесточенное сопротивление.

Началась самая страшная и кровопролитная война в истории нашей страны.

Боевые действия продолжались 1418 дней и унесли жизни больше 26 млн советских жителей.

700 тысяч сыновей и дочерей Татарстана ушли на фронт. Половина из них не вернулась домой. 186 уроженцев Татарской АССР удостоены высокого звания Героя Советского Союза.

Могилы погибших уроженцев Татарской АССР сегодня находятся во всех регионах, где шла война. Активно они участвовали и в Битве под Москвой.

В 12:15 по московскому времени наступила общероссийская минута молчания в память о погибших в годы войны. Ее объявил президент России Владимир Путин в Александровском саду. Перед этим он возложил цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, а также к каждой из стел на аллее городов-героев и городов воинской славы.

Время проведения траурного ритуала выбрано неслучайно — именно в этот момент 22 июня 1941 года в эфир вышло обращение советского правительства к гражданам страны, где сообщалось о нападении нацистской Германии на Советский Союз.

Не вернулся домой и великий татарский поэта Муса Джалиль. Из Москвы в феврале 1942 года он был направлен на фронт, где работал в редакции газеты «Отвага». Попав в плен, Джалиль вместе с единомышленниками создал подпольную группу сопротивления фашизму.

В феврале 1944 года нацистский суд приговорил 11 организаторов подпольной работы к смертной казни. 25 августа 1944 года они были обезглавлены на гильотине в тюрьме Плётцензее на окраине Берлина.

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