Президент Татарстана принял участие в IX Всероссийском сходе предпринимателей татарских сёл

Пленарное заседание IX Всероссийского схода предпринимателей татарских сёл прошло сегодня на площадке ГТРК «Корстон» в Казани. В мероприятии приняли участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, вице-премьер РТ, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

До начала пленарного заседания Рустам Минниханов ознакомился с выставкой татарских производителей пищевой продукции и товаров народных художественных промыслов.

В ходе заседания выступили татарские предприниматели из Башкортостана, Мордовии, Якутии, Пермского края, Оренбургской области и ряда других субъектов страны. Гости форума рассказали об особенностях ведения бизнеса на селе, реализации на местах проектов по поддержке национальной культуры и языка, взаимоотношениях с татарстанскими коллегами, подняли другие актуальные темы.

Рустам Минниханов поблагодарил участников форума, отметив важность такого рода встреч. «Вы могли ознакомиться с изменениями, которые произошли в нашей республике, и оценить работу, проводимую в рамках поддержки села. Сегодня мы обсуждаем важные вопросы сотрудничества и можем наметить совместные планы на будущее», – сказал он.

Президент заметил, что татары, проживающие в России и за рубежом, придают большое значение сохранению национальной культуры, традиций и обычаев, родного языка. Не остаются в стороне от этой работы и представители бизнеса. «Во время визита в другие регионы и страны, я стараюсь встречаться с татарами. И каждая встреча вызывает у меня чувство гордости. Вы – большой пример для всего татарского народа. Пока есть такие люди – у нас есть будущее, наша нация будет процветать», – выразил уверенность Рустам Минниханов.

Президент подчеркнул, что хранителем традиций татарского народа является именно село. Поэтому в сегодня в Татарстане приоритетом остается повышение качества жизни сельчан, комплексное развитие сельских территорий.

Рустам Минниханов напомнил, что в этом году пройдет Всероссийская перепись населения: «Каждый должен определиться и высказать, кем он является. Конечно, какое-то количество татар не знает своего родного языка, но у них и не было возможности для его изучения. Несмотря на это, они считают себя татарами. Нужно поддерживать с ними диалог, помогать, находить какие-то пути, чтобы сблизить их с родным языком».

Президент заметил, что еще больше укрепить единство татар, проживающих за пределами Татарстана, позволит реализация совместных проектов. Так, в 2022 году исполнится 1100 лет с момента принятия ислама Волжской Булгарией. «Мы активно готовимся к данному событию. Это важная историческая дата и нужно все вместе достойно её отметить», – добавил Рустам Минниханов.

Затем Рустам Минниханов вручил ряд государственных наград Республики Татарстан за большой вклад в сохранение татарского языка, культуры и традиций.

Пресс-служба Президента РТ, Булат Низамеев

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