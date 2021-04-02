Рустам Минниханов: Сегодня никто уже не стыдится называть себя татарином

Президент Татарстана Рустам Минниханов на пленарном заседании Всероссийского схода предпринимателей татарских сел выразил уверенность, что сегодня татары не стесняются своей национальной принадлежности и с гордостью могут об этом заявлять. «Сегодня никому не стыдно называть себя татарином», — сказал он.

В то же время без системной работы сохраниться сложно, считает Президент. «Мы второй по численности народ, должны приложить все условия. Сегодня никто уже не стыдится называть себя татарином. Куда не посмотри — везде есть выдающиеся личности татар», — отметил он.

«Вас надо ставить в пример татарскому народу. Вы — патриоты нации. Пока есть такие, как вы, у нашей нации, несомненно, есть будущее. Куда бы мы не поехали, в регионах, и зарубежных странах стараемся встретиться с татарами», — сказал Рустам Минниханов.

Татар-информ