tatruen
Главная / Новости / Рустам Минниханов: Сегодня никто уже не стыдится называть себя татарином
Рустам Минниханов: Сегодня никто уже не стыдится называть себя татарином

Рустам Минниханов: Сегодня никто уже не стыдится называть себя татарином

в Новости, Слайдер, Актуальное мнение, Новости конгресса, Главные новости, Всероссийский сход предпринимателей татарских сел, 02.04.2021 0 19

Президент Татарстана Рустам Минниханов на пленарном заседании Всероссийского схода предпринимателей татарских сел выразил уверенность, что сегодня татары не стесняются своей национальной принадлежности и с гордостью могут об этом заявлять. «Сегодня никому не стыдно называть себя татарином», — сказал он.

В то же время без системной работы сохраниться сложно, считает Президент. «Мы второй по численности народ, должны приложить все условия. Сегодня никто уже не стыдится называть себя татарином. Куда не посмотри — везде есть выдающиеся личности татар», — отметил он.

«Вас надо ставить в пример татарскому народу. Вы — патриоты нации. Пока есть такие, как вы, у нашей нации, несомненно, есть будущее. Куда бы мы не поехали, в регионах, и зарубежных странах стараемся встретиться с татарами», — сказал Рустам Минниханов.

Татар-информ

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.