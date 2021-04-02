Участники женского проекта «Яшь килен» приняли участие в мастер-классе

В рамках проекта «Яшь килен», реализуемый ДУМ РТ продолжаются встречи мусульманок. Вчера, в 19-ый день месяца Ша’бан (1 апреля), девушки перед наступлением месяца Рамадан приняли участие в торжественном мероприятии, посвященному новоселью. На встрече речь шла как об оформлении домов, так и о создании праздничной атмосферы в месяц Рамадан, а также о важности обращения внимания к своему духовному миру – урокам души, о подготовке сердца к священному месяцу.

Полумесяц, который они сделали своими руками, будет украшать их дома не только в месяце Рамадан, но и весь год. Девушки также слушали проповедь о понятии красоты, о прекрасных атрибутах Аллаха и о том, что человек создан как самое совершенное существо.

Справка:

Проект «Яшь килен» реализуется с целью укрепления семейных ценностей среди мусульманской молодежи и посвящен различным вопросам по теме брака с точки зрения шариата и традиций татарского народа. Участницам в формате встреч и видеоуроков расскажут об исконных национальных традициях – бәби чәе, бишек җыры, кыз озату и пр., о религиозных и правовых сторонах брака, правах и обязанностях мужа и жены, махре и брачном договоре, женской и мужской психологии и т.д. Кроме того, мусульманки получат возможность научиться готовить национальные блюда, ухаживать за детьми, встречать гостей. В качестве спикеров будут привлечены психологи, юристы, врачи, ученые… Примечательно, что возраст для участия в проекте не ограничен.

dumrt.ru