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Представитель Республики Саха (Якутия) Марс Закиров: “Всероссийский сход предпринимателей открывает новые возможности”

Представитель Республики Саха (Якутия) Марс Закиров: “Всероссийский сход предпринимателей открывает новые возможности”

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 02.04.2021 0 10

В рамках IX Всероссийского схода предпринимателей об оптово-розничной торговле продуктов питания на территории Республики Саха (Якутия) рассказал руководитель ООО “Казань Продукт” Марс Закиров.

“15 апреля 2019 года мною было принято решение открыть компанию и назвать ее Казань-продукт, специализированной на халяль продукции, произведенной предпринимателями- татарами. Например, куриное мясо-заморозка «Эко-халяль» закупается в Мордовии, замороженные полуфабрикаты «Алтын Юрта» в Башкирии в городе Стерлитамак, колбасные изделия «Эко-град» с Пензенской области село Нижние Ерюзань, конфеты «Биектау», чак-чак «Тэмле» из Казани. В плане завозить «Тарханскую воду», сладости «Арабик групп» с Высокой горы Республики Татарстан,” – рассказал Марс Закиров.

Делегат выразил надежду,  что IX Всероссийский сход предпринимателей откроет новые возможности перед предпринимателями, позволит наладить сотрудничество и приобрести новый опыт.

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