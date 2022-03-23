Президент Татарстана встретился с татарами Узбекистана

Рабочая поездка Президента Татарстана Рустама Минниханова в Узбекистан продолжается. Сегодня он встретился с соотечественниками в городе Ташкент. В мероприятии приняли участие руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров, председатель правления Татарского культурно-просветительского общественного центра г. Ташкент Ришат Набиуллин, председатель татаро-башкирского Совета старейшин Узбекистана Рим Гиниятуллин, а также Газинур Бакиров, Айдар Ахтареев.

Ришат Набиуллин поприветствовал Президента Татарстана от имени татар Узбекистана. Он рассказал о проделанной работе и о том, что 8 апреля пройдет 30-летие татарской организации. Также сообщил, что делегация татар Узбекистана собирается на VIII съезд, который пройдет в Казани в августе.

Рустам Минниханов заявил, что в праздновании 30-летия татарской общины в Ташкенте должна принять участие и татарстанская делегация. “Мы будем рады видеть наших соотечественников в Казани. Приезжайте и на мероприятия, организуемые в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией,” – сказал Президент.