На собранные средства гуманитарной акции приобретены продукты питания и одежда

18 марта был дан старт акции по сбору средств для оказания гуманитарной помощи пострадавшим от чрезвычайных происшествий. На сегодняшний день в Фонд Всемирного конгресса татар поступило более 2 миллионов рублей. Выражаем искреннюю благодарность всем, кто неравнодушен к этому благородному поступку.

В настоящее время на собранные средства приобретены две фуры необходимых

продуктов питания и одежды, в скором времени предметы первой необходимости будут отправлены нашим соотечественникам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Реквизиты для желающих внести свой вклад в акцию по сбору гуманитарной помощи:

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