Василь Шайхразиев поздравил Ркаиля Зайдуллу с 60-летием

В театре Камала состоялся юбилейный вечер, посвященный 60-летию со дня рождения председателя Союза писателей Татарстана, депутата Государственного Совета РТ Ркаиля Зайдуллы. Юбиляра поздравил заместитель Премьер-Министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Василь Габделгаязович Шайхразиев.

Председатель Национального Совета высоко оценил заслуги Ркаиля Зайдуллы в развитии татарской литературы. Он отдельно подчеркнул его деятельность в роли общественного деятеля и депутата.

В прошлом году во время встречи с татарскими писателями и интеллигенцией, посвященной дню рождения великого татарского поэта Г. Тукая, Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил Всемирному конгрессу татар и Союзу писателей организовывать совместные поездки к соотечественникам, проживающим за пределами республики.

“Работа в этом направлении ведется. Сотрудники Конгресса и писатели устраивают встречи с нашими соотечественниками в регионах России. Они ознакамливают людей со своим творчеством, обсуждают проблемы, волнующие нацию “, – сказал Василь Шайхразиев. Он поблагодарил юбиляра за совместную работу.